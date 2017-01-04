北市去年6千公司倒閉 近2萬人沒年終

2017-01-04 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前參加元旦健走活動，新年感言是「最壞的已經過去」，今有媒體報導，台北市爆發公司倒閉潮，去年共有6000多家公司解散，有將近2萬人沒有年終獎金可領，是繼2008年雷曼兄弟解散事件後的新高。

綜合媒體報導，根據統計，去年1月至11月，北市共6315家公司解散，申請失業補助的民眾則逾1萬6000人，就業服務站推估，若再加上12月的請領人數、以及興航解散受影響的員工人數，全年因非自願離職、領取失業補助的民眾會超過1萬8000人，最主要解僱理由為公司虧損或業務緊縮。

據統計，台北市領取失業補助的人數，從2013年的1萬5664人、2014年有1萬3510人、2015年有1萬4907人，去年2016年截至11月共有1萬6276人，台北市就業服務處副處長王妙鶯指出，2008年金融海嘯後，今年真的是新高。