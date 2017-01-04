有才長青食堂溫馨滿 有人送雞有人送菜

2017-01-04 15:52

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕設立已一年多的雲林縣褒忠鄉有才長青食堂，吸引鄰近60多位老人聚集用餐，因老人務農居多，常有老人抓來家中養的雞或田裡種的青菜等，為大家加菜，食堂內溫馨滿滿。

今天有才村長曾樹頭從家中抓來一隻烏骨雞，煮成香菇烏骨雞湯為老人加菜，縣議員蔡秋敏到場致贈加菜金，縣長李進勇秘書陳建名、褒忠鄉民代表林一民、有才社區發展協會理事長蔡文發、總幹事曾進祥則到場和老人一起用餐。

蔡秋敏表示，年關將至，許多老人除了農務外又要忙著打掃，長青食堂不僅提供熱乎乎的食物，老人閒聊、開玩笑、說說話，更提供家人般的溫暖。