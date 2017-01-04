一例一休爭議 綠委：企業應調整人力運用 產業升級

2017-01-04 15:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕一例一休爭議不斷。民進黨立委鍾孔炤認為，去年大家都說經濟不好是因中客不來，如今一例一休也被這樣說，修法後企業應藉機調整人力運用，並進行產業升級；立委劉世芳則認為，修法不足之處仍可補足，但當初若通過的是二例版本，豈非讓勞資關係、經濟發展更往負面發展。

一例一休自去年底實施至今，企業主認為人事成本將因此增加5%到8%，為之大表不滿，部分行業別也以調整人力來因應，如郵局、汽修廠開始減少假日營業時間，而因為企業人事成本增加，民眾也擔憂物價恐因此上漲，新政策上路之初未滿月，路便走得顛簸。

對於近期各界對一例一休的爭議、看法，鍾孔炤指出一例一休實施後，企業應趁機讓勞動力運用更有效率，以及進行產業升級，若企業將員工視為公司的資產或一份子，趁機將工資調高，勞工薪資若增加，物價也稍微上漲，勞工對物價的反應也不會這麼直接。

鍾孔炤接著指出，企業主應思考薪資16年來都未調整，而非藉機壓低薪資或改變勞工工作型態，而外界認為一例一休的衝擊可比擬馬政府時期油電雙漲，但油電是民生必需品，兩者都漲會全面帶動民生物資上漲，不能跟一例一休畫上等號，因油電上漲消費者無從選擇。

鍾孔炤坦言，部分中小企業主誤解一例一休就是得休週末，若實行上企業有不適應，行政單位可多做解釋及加強宣導，若有需要，也可針對個別行業做適當調整，其實只要加班時數不超過法定上限，企業主有人力需求，可多給一些加班費讓勞工於休息日出勤。

鍾孔炤也感嘆，去年經濟不好，大家說衝擊是因中客不來所致，但如今很多旅遊業者服務品質反而提升；兩相對比，現在經濟問題也被說是因一例一休，但每週40工時並非現在才通過，且為國定假日一致拿掉七天假，企業主怎不提因此節省了當時宣稱的8、900億元人事成本。

對此，劉世芳受訪也表示一例一休上路不久，應讓行政機關先有時間審視，勞資關係處理並非只有負面發展，勞資對修法各有意見，有闕漏可補足，且修法過程中正反雙方都充分表達過意見才通過立法，若通過的是「二例」版本，豈非讓勞資關係及經濟更往負面發展。