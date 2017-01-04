宜縣前工旅處長PO文 批長埤湖風景區有「陷阱」

2017-01-04 16:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府前工旅處長蕭瑞民，以「長埤湖風景區陷阱」為題在臉書貼文，指他父母在三星鄉長埤湖風景區公廁重重摔一跤，造成父親髖骨斷裂，母親受傷，呼籲縣府妥善督導；三星鄉長黃錫墉說，將擴建公廁加強安全。

長埤湖風景區假日遊客絡繹不絕，蕭瑞民父母在園區廁所內重摔，父親接受手術後住院治療，估計要2個月才能康復。

蕭瑞民卸下工旅處長職務，返回國立宜蘭大學任教，今天受訪時說，本月2日，他大哥開車搭載雙親到長埤湖踏青，抵達目的地後，父母親先下車，母親攙扶父親如廁，才踏進廁所，75歲父親便重摔，母親跟著滑倒壓在他身上，事發當時天氣晴朗，廁所地面光滑磁磚卻積水濕滑，防滑墊沒有固定，效用不大。

蕭瑞民說，長埤湖公廁是環保局列管公廁，盼改善磁磚舖面材質，增設求救鈴，尖峰時段專人巡視，保持地面乾燥，他不打算請求國賠，若能引起各界重視，促使縣內公共場所安全措施更完善，貼文就值得了。

黃錫墉回應，鄉公所向觀光局爭取500萬元經費，擴建長埤湖風景區公廁，已完成發包，春節過後動工，增設防滑地磚、無障礙設施，這段期間，請管理業者加強巡邏；宜蘭縣環保局代理局長康立和建請三星鄉公所補強長埤湖公廁安全性。