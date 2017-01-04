關山千歲彩繪團 畫出「流金歲月」牆

第一次把牆面當畫紙，關山長輩們樂在其中。（記者王秀亭攝）

2017-01-04 15:44

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮樂齡學習中心「繪畫班」的阿公、阿嬤，把社區牆壁當畫紙，用畫筆畫出「我的流金歲月」，畫了一個月，終於接近完工，長輩們畫出興趣，意猶未盡，直問班長何時還要再畫一面牆。

指導老師梁錦貞表示，到關山鎮樂齡學習中心「繪畫班」教畫已經2年，當時有不少阿公、阿嬤都是第一次拿筆畫畫，去年底和班長賴良月討論後，決定讓班上這群千歲學生有不一樣的嘗試，提出彩繪關山鎮衛生所圍牆的想法，千歲彩繪團都相當興奮，決定要呈現自己昔日的生活故事。

阿公、阿嬤越畫越起勁，即使蹲了半小時，腳痠腿軟，還是樂在其中，最後乾脆自備板凳，畫再久也不怕腿痠爬不起來。

梁錦貞說，雖然長輩們常念畫到腳痠，衣褲還會沾到油漆難洗刷，隨著畫作即將完成，心裡還想再畫下一幅，希望讓關山鎮的街道可以透過繪畫亮起來。