瓦斯熱水器一氧化碳中毒 苗縣連2年零發生

2017-01-04 15:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕天冷，是一氧化碳中毒案件的高峰季節，苗栗縣消防局調查，主因大多是裝置在室內的熱水器肇禍，遂於97年起，推動室內熱水器遷移或更換的補助措施，每戶最高3000元，累計已協助1348戶改善，並加強宣導，過去2年來縣內一氧化碳中毒案件為零。

消防局指出，過去一氧化碳中毒案件中，絕大多數都是因熱水器安裝位置不適當導致，有些將熱水器裝設在室內，有些雖然裝設在陽台，但陽台卻加裝窗戶或掛滿晾曬衣物，通風不良，使得熱水器燃燒不完全的一氧化碳不易排散。事故主要集中於每年12月到隔年4月的天冷時節。

97年起，消防局配合中央推動室內熱水器遷移或更換的補助措施，每戶補助最高3000元，並透過居家訪視，讓一氧化碳中毒案件大幅減少。消防局統計，101到103年底，縣內一氧化碳中毒案件，計發生2件，造成1人死亡及5人受傷，但104、105年，連續2年沒有發生。

消防局表示，經長年來的宣導，民眾普遍對於一氧化碳中毒防範已有正確觀念，且經過多年協助改善，使得使用熱水器不當，造成一氧化碳中毒情事大幅降低。今年仍預計補助42戶，將以弱勢家庭或曾發生過一氧化碳中毒案件等高危險住戶為優先。

消防局會派分隊人員實地勘查，確認符合補助資格後，由民眾自行委託合格的電器業者改善，確認改善完成後，核發補助款。消防局提醒，縣內雖然連2年沒有發生一氧化碳中毒案件，但民眾仍不可掉以輕心，請民眾使用熱水器一定要注意。