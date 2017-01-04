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甘霖為獨老備春節6天年菜經費 至今只募到3成

甘霖為獨老們準備農曆春節6天年菜經費，至今只募到3成。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-01-04  15:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年農曆春節放6天，平時就會送餐盒給獨居及弱勢長者的甘霖基金會，要幫600多位長者準備6天份的年菜好過年，但目前只募到3成，另安排獨老們一起圍爐的經費也只募到一半，需要大家的協助。

甘霖基金會每週一至週五都會由員工及志工們，送餐盒給獨居、弱勢長者及身障者，一天要送750盒，然而，體恤員工及志工們平時的辛苦，春節也要休息，因此送餐會中止。

為了讓這些弱勢民眾過年也有年菜可吃，而且可不斷炊，甘霖今年規劃要送650份、6天份的年菜給弱勢長者。

甘霖從去年底就開始募集年菜經費，但募款狀況至今還不到3成，令人相當憂心弱勢長輩過年餐食該何去何從。

甘霖在過年期間為長輩準備的，除了幾道豐盛的年菜，還有足以維持6天年假的替代餐食，如麵條、罐頭、沖泡營養品等，讓長輩只要簡單的加熱、水煮就可以享用餐食。

甘霖基金會執行長林錦雪呼籲民眾慷慨解囊，幫助弱勢獨居老人過年期間能夠用餐沒煩惱。

近來來料理包成了年菜的首選，長輩依自己的喜好搭配每天的餐點，讓長輩在用餐時能享用自己的創意料理，為過年期間增加一些樂趣。

此外，為了讓更多的長輩可以一起出來圍爐，甘霖基金會也積極的募集圍爐經費，但目前圍爐經費不到一半，盼各界響應關懷獨居老人，讓長輩藉由圍爐活動可以有機會出來增進人際互動，親身感受社會所給予的關懷。

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