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伴侶做愛高喊別人名 專家：代表你技巧好

2017-01-04  15:50

〔即時新聞／綜合報導〕如果伴侶在做愛時喊出了別人的名字，是否會讓你倍感氣餒、無法原諒呢？然而外國專家表示，這代表你的技巧很好，請不要感到難過、或是覺得伴侶很失禮。

英國《鏡報》報導，心理學者普佛斯（Jim Pfaus）表示，當伴侶在做愛時喊出別人的名字，代表對方的大腦自動與過往美好的經驗畫上等號，你給他的高潮感受絕對不輸他口中的那位人士。

然而在親熱時，實在很難將叫錯名字當成正面的事情看待，到底又該作何反應？普佛斯建議，不能忽略喊錯名字這件尷尬事真的發生過，完事後必須說出來，試著找出兩方都能接受的快樂結局。

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  • 萬一伴侶在親熱時不小心喊出別人的名字，當事人到底該如何反應呢？（情境照）

    萬一伴侶在親熱時不小心喊出別人的名字，當事人到底該如何反應呢？（情境照）

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