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中山高南下30.8K連環車禍 貨櫃占3車道嚴重回堵

中山高南下30.8公里處三重交流道路段發生連環車禍，目前一輛貨櫃車翻覆，占用3個車道。（圖由民眾提供）

2017-01-04  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕中山高今天稍早傳出連環車禍，南下30.8公里處三重交流道路段，小客車、大貨車及貨櫃聯結車等9車發生追撞事故，目前貨櫃車翻覆，占用3個車道，僅剩內側車道可通行，現場車流嚴重堵塞，所幸並未造成嚴重傷亡。

據了解，車禍未造成人員受困及起火情形，一名62歲男性駕駛手部擦傷，目前意識清醒送往林口長庚醫院，事故現場貨櫃占用3個車道，僅剩1內側車道可通行，目前由國道員警在現場管制。

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  • 車禍未造成人員受困及起火情形，一名62歲男性駕駛手部擦傷，目前意識清醒送往林口長庚醫院。（圖由民眾提供）

    車禍未造成人員受困及起火情形，一名62歲男性駕駛手部擦傷，目前意識清醒送往林口長庚醫院。（圖由民眾提供）

  • 目前貨櫃車翻覆，占用3個車道，僅剩內側車道可通行，現場車流嚴重堵塞。（圖擷自高速公路即時路況）

    目前貨櫃車翻覆，占用3個車道，僅剩內側車道可通行，現場車流嚴重堵塞。（圖擷自高速公路即時路況）

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