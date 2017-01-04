中山高南下30.8K連環車禍 貨櫃占3車道嚴重回堵

中山高南下30.8公里處三重交流道路段發生連環車禍，目前一輛貨櫃車翻覆，占用3個車道。（圖由民眾提供）

2017-01-04 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕中山高今天稍早傳出連環車禍，南下30.8公里處三重交流道路段，小客車、大貨車及貨櫃聯結車等9車發生追撞事故，目前貨櫃車翻覆，占用3個車道，僅剩內側車道可通行，現場車流嚴重堵塞，所幸並未造成嚴重傷亡。

據了解，車禍未造成人員受困及起火情形，一名62歲男性駕駛手部擦傷，目前意識清醒送往林口長庚醫院，事故現場貨櫃占用3個車道，僅剩1內側車道可通行，目前由國道員警在現場管制。