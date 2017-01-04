春節寵物寄宿 北市公布77家合格業者名單

2017-01-04 15:11

〔記者黃建豪／台北報導〕今年農曆春節共有6天假期，且農委會統計台北市平均每3.9戶就有1戶有飼養貓、犬寵物，不少規劃出國度假或返鄉過節的民眾，會選擇將寵物寄託寵物旅館照顧。台北市動保處提醒，往年春節後寵物相關消費爭議都會暴增，建議飼主選擇領有營業許可證的合格寵物旅館，台北市合法業者共有77家，名單可至動保處官網查詢「台北市特定寵物業者分區名冊」。

動保處指出，犬貓頻繁進出寵物旅館及寵物美容店的過年期間，是寵物走失及疾病傳染等高峰期，飼主送犬貓寵物寄宿前，務必先辦理寵物登記植入晶片及施打狂犬病等相關預防注射疫苗等，同時做好內外寄生蟲驅蟲，以減少遺失及交叉感染疾病風險。

動保處長提醒飼主，送愛犬去寄宿前應先充分與業者溝通，詢問過年期間寵物旅館業者排班方式及時間，並簽訂契約，以書面註明寄養方式，另外應向業者主動表明寵物的個性、相關病史、進食與用藥習慣，以保障雙方權利義務，並須事先約定寵物意外、就醫，與醫療費用分攤方式，可避免後續衍生的消費糾紛。

動保處長嚴一峰呼籲，各類寵物寄宿若遇相關消費糾紛，皆可依《動物保護法》與《消保法》釐清責任歸屬及賠償責任，切勿任意聽信不肖業者使得自身及寵物權益受損。

動保處表示，找尋寵物旅館首要步驟，是選擇依特定寵物業管理辦法領有營業許可證的合法犬類寄宿事業，若無照經營，可依動物保護法處10萬元以上、300萬元以下罰鍰，不過要注意的是該法目前適用的寵物種類僅有犬隻，貓、兔等其他寵物尚無相關規範。台北市77家合法領有特定寵物業許可證業者分單，公告於動保處網站「最新消息」單元中查詢。