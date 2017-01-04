春節寵物寄宿 北市公布77家合格業者名單
2017-01-04 15:11
〔記者黃建豪／台北報導〕今年農曆春節共有6天假期，且農委會統計台北市平均每3.9戶就有1戶有飼養貓、犬寵物，不少規劃出國度假或返鄉過節的民眾，會選擇將寵物寄託寵物旅館照顧。台北市動保處提醒，往年春節後寵物相關消費爭議都會暴增，建議飼主選擇領有營業許可證的合格寵物旅館，台北市合法業者共有77家，名單可至動保處官網查詢「台北市特定寵物業者分區名冊」。
動保處指出，犬貓頻繁進出寵物旅館及寵物美容店的過年期間，是寵物走失及疾病傳染等高峰期，飼主送犬貓寵物寄宿前，務必先辦理寵物登記植入晶片及施打狂犬病等相關預防注射疫苗等，同時做好內外寄生蟲驅蟲，以減少遺失及交叉感染疾病風險。
動保處長提醒飼主，送愛犬去寄宿前應先充分與業者溝通，詢問過年期間寵物旅館業者排班方式及時間，並簽訂契約，以書面註明寄養方式，另外應向業者主動表明寵物的個性、相關病史、進食與用藥習慣，以保障雙方權利義務，並須事先約定寵物意外、就醫，與醫療費用分攤方式，可避免後續衍生的消費糾紛。
動保處長嚴一峰呼籲，各類寵物寄宿若遇相關消費糾紛，皆可依《動物保護法》與《消保法》釐清責任歸屬及賠償責任，切勿任意聽信不肖業者使得自身及寵物權益受損。
動保處表示，找尋寵物旅館首要步驟，是選擇依特定寵物業管理辦法領有營業許可證的合法犬類寄宿事業，若無照經營，可依動物保護法處10萬元以上、300萬元以下罰鍰，不過要注意的是該法目前適用的寵物種類僅有犬隻，貓、兔等其他寵物尚無相關規範。台北市77家合法領有特定寵物業許可證業者分單，公告於動保處網站「最新消息」單元中查詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（上）
- 受邀出席川普就職大典 英國歌手霸氣開條件
- 彰市路邊停車收費上路 空位達5成
- 大樂透頭獎連9摃
- 食安風暴中獎 福懋處長林立中內線交易判2年
- 跨年捷運人潮 較去年多！
- 川普揚言對通用課重稅 福特取消墨設廠
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 中東「賽駱駝」大賽超高科技 訓練師遠端遙控
- 女神崩壞！長澤雅美爆嬸味 雙下巴滿臉皺紋
- 有線電視未及時數位化 基本費調降
- 皮夾遺落計程車 法籍男報警6分鐘就尋獲
- 快來領！ 地檢署竟有1.4億未領回
- 10年有成 紙風車368走遍台灣
- 撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空
- 與鮮肉男星傳過夜情 郭雪芙15小圖巧妙回應
- 假膜拜真竊供品 網友轟：不怕神明處罰？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK lawmakers to attend forum
- 三大法人買超3億 外資賣超2億
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 《月薪嬌妻》台灣可拍400集！網友逗趣神分析
- 小混混覺醒 吳俊男花5千萬蓋圖書館
- 有沒有又手癢？ 偷車賊呆萌說「有」逮正著
- 全球最大 元太推42吋手筆雙用電子紙顯示器
- 2千多片玉連結成衣 東漢「銅縷玉衣」完整曝光
- 酒店妹全裸暴斃 男友稱嗑藥助「性」害命
- 龍鳳漁港公廁臭 無水2年挨批
- 李玉璽自爆破處時間點 認愛吳心緹「友達以上」
- 嚇死人！ 擋風玻璃竄出龜殼花
- 被指PO文暗婊薇薇安 唐立淇：忘記今年犯小人
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 嘉縣前議長告別式 50鋼管辣妹「送行」
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 政院將成立洗錢防制辦公室 爭國際評鑑過關
- 成大、秀傳簽約 3年計畫共享資源
- 3台灣人創辦「超微」 美《財富雜誌》評成長最快速公司
- 賴銘偉10年熬出頭 另一半現身
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：春節寵物寄宿 北市公布77家合格業者名單
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分