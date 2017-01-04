中油砸8000萬 加油站公廁全換免治馬桶

2017-01-04 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕為打破民眾對公廁較為簡陋、髒亂的刻板印象，中油董事長陳金德表示，全台共600多座中油加油站的公廁將全面改建，並將馬桶更換為免治馬桶。

根據《蘋果日報》報導，陳金德今日與媒體餐敘時談到，民眾在外最常使用公廁的地點是超商和加油站，為了不要讓民眾對公廁有較負面的印象，年底前將全台中油附設的免費公廁進行改建，以通風、明亮、無臭為原則，這也是中油新年度提升服務品質的重要項目之一。

此外，廁所內的2000個馬桶也將全面更換為免治馬桶，預估將投入8000萬元，但被問到馬桶損壞以及可能遭竊的疑慮，陳金德認為，這些都是必要的成本之一，至於無論是新建或改建廁所，會授權給各加油單位視實際需要處理。