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籲暫緩調升營所稅 賴正鎰：企業都「挫勒等」

商總理事長賴正鎰表示，肯定政府立法希望讓勞工休息，但應該修改新制度內容，並呼籲政府先不要調升營所稅，現在「企業都挫勒等」。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-01-04  16:05

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法新制上路，全國商業總會理事長賴正鎰昨天批評，政府強推一例一休是「三輸」，今天（4日）他進一步表示，肯定政府立法希望讓勞工休息，但應該修改新制度內容，並呼籲政府先不要調升營所稅，現在「企業都挫勒等」。

政府擬將馬政府時期調降的營所稅調回，對此賴正鎰今天受訪時直呼「企業都挫勒等」，他呼籲營所稅先不要調升，否則所增加的成本、稅金，最後都會反映在物價上，應思考如何刺激民眾消費、外資來台投資才是正道。

此外，針對行政院長林全認為漲價是修法後的必然結果，賴正鎰昨天批評，已知漲價是必然，仍不願修法，強推一例一休會造成「三輸」，導致勞工薪水未增加、資方付出成本提高、民眾承擔物價上漲。

賴正鎰今天建議，現行制度休假日加班費2.66倍太高，應該下修到2倍，另外加班彈性工時上限僅46小時，建議上修至54小時，並給予6個月緩衝，之後再修訂回來，可以從「三輸」變成「三贏」，不過他肯定政府立法的用意。

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