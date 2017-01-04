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稀有大圓斑球背象鼻蟲 北市動物園現身

只生長於綠島、蘭嶼的大圓斑球背象鼻蟲，背上有著漂亮的蒂芙尼藍點點，現在在臺北市立動物園也可以看的到。（圖由北市動物園提供）

2017-01-04  14:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕帶著獨特蒂芙尼藍的大圓斑球背象鼻蟲，原本只分佈在綠島和蘭嶼，屬於珍貴稀有保育類昆蟲，北市動物園特地打造適合的生存環境，讓夢幻般的大圓斑球背象鼻蟲也能在動物園中安身立命，由於珍貴稀有，動物園說，每天都要數過、確認每隻象鼻蟲都有乖乖待在飼育環境中。即日起，在動物園昆蟲區不但可以看到大圓斑球背象鼻蟲，還可以欣賞由台灣紙藝洪新富創作的昆蟲紙雕作品。

動物園說，長相討喜的大圓斑球背象鼻蟲，有著非常堅硬的身體結構，傳說以前蘭嶼達悟族男人會以手指按壓球背象鼻蟲比指力，能壓碎者會得到勇士般的歡呼，因此還有「硬象鼻蟲」的稱呼，在野外幾乎沒有想吃牠的天敵。

動物園表示，大圓斑球背象鼻蟲的幼蟲住在火筒樹的莖部，成蟲則在灌木或喬木上活動，由於人類過度採集，大圓斑球背象鼻蟲從民國98年開始，就被列入野生動物保育法裡的保育類野生動物名錄，屬於珍貴稀有保育類昆蟲，就連在原生地蘭嶼和綠島也不容易見到。

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  • 大圓斑球背象鼻蟲身體非常的堅硬。（圖由北市動物園提供）

    大圓斑球背象鼻蟲身體非常的堅硬。（圖由北市動物園提供）

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