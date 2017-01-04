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王應傑：運輸業有默契 最晚元宵節後漲票價

台北市商業會理事長王應傑今赴國民黨中常會，說明「一例一休」對企業界的影響。他指出，運輸業已取得默契，最晚將於元宵節後調漲票價。（記者方賓照攝）

2017-01-04  14:54

〔記者施曉光／台北報導〕勞基法新制「一例一休」上路後，引發物價上漲效應，國民黨中常會今天臨時安排台北市商業會理事長王應傑到場說明「一例一休」對企業界的影響情形。王應傑指出，運輸業成本因此增加8％，大家並已取得默契，最晚將於元宵節後調漲票價。

王應傑表示，這次「一例一休」所引發的漲價問題，遠比當年油電雙漲來得更大，運輸業者只能透過減班、以及基於使用者付費原則，提高票價因應，他並透露，為了避免聯合漲價問題，業者之間只能個別調漲。

國民黨主席洪秀柱表示，行政院長林全說「一例一休」後物價必然會漲，話講得理直氣壯，但當初民進黨政府推出「一例一休」時，引發極大爭議，蔡政府卻一意孤行，果不其然，如今爭議一一發生。

洪秀柱表示，在過去國民黨主政時，原定2015年要落實每週40工時，但民進黨上台後被改為提高加班費的「一例一休」，而且為了爭取年輕人支持，還放寬特休假的門檻，只要任職半年就有3天特休假，結果讓七成原本就已經享受週休2日的勞工，一樣跟著新制上路，承擔物價上漲與裁員的結果，當政者竟還認為理所當然，林揆的說法也令人匪夷所思。

洪秀柱強調，當年馬政府油電雙漲，被罵得罪該萬死，如今物價上漲好像理所當然，國民黨不會放任這樣情形，智庫已經在努力著手修法，希望解決這個問題。

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