| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮近海4.7地震！ 花蓮市震度3級
 首頁 > 生活

資方稱單週160小時才過勞 網友：一週才168小時

工總常務理事何語（持麥克風者），稱日本對過勞的定義，為單週超過160小時，批台灣勞工是「東亞病夫」，慘被網友打臉。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-04  15:32

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修正案爭議不斷，工總常務理事何語對於每月加班上限46小時不滿，竟稱日本對過勞的定義，為單週超過160小時，批台灣勞工是「東亞病夫」，此論一出引發網友砲轟：「一星期才168小時，一天睡不到1小時」？

根據《東森新聞雲》報導，工總常務理事何語於上週五（12月30日）在工商建設研究會表示，非常擔心台灣競爭力會更落後，他不滿勞基法32條延長工時時數定在「一個月不能超過46小時」，他舉104年的年度工時為例，台灣的工作時數是2014小時、韓國2113小時、新加坡2371小時、香港是2392小時，認為台灣的工時沒有比亞洲其他國家多。

何語更宣稱，相較新加坡的72小時、和日本對過勞的定義，即「單週超過160小時」，台灣規定實在太鬆，讓他忍不住質疑台灣勞工真的是「東亞病夫嗎」？

此言論一曝光，有網友立刻打臉，日本對於過勞定義是：「受害者死前那個月加班超過100小時，或死前6個月內，有2個月以上加班80小時」，還有網友說104年的年度工時台灣明明就是2140，而非何語所稱的2014小時。

更有許多網友砲轟：「一星期才168小時，一天只能睡1小時」、「160小時是奴隸制吧」、「好棒棒一星期160小時，精神時光屋嗎」、「單週160小時，你以為日本一週超過七天喔」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 何語 加班 勞動部 工時
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：資方稱單週160小時才過勞 網友：一週才168小時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.