資方稱單週160小時才過勞 網友：一週才168小時

工總常務理事何語（持麥克風者），稱日本對過勞的定義，為單週超過160小時，批台灣勞工是「東亞病夫」，慘被網友打臉。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-04 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修正案爭議不斷，工總常務理事何語對於每月加班上限46小時不滿，竟稱日本對過勞的定義，為單週超過160小時，批台灣勞工是「東亞病夫」，此論一出引發網友砲轟：「一星期才168小時，一天睡不到1小時」？

根據《東森新聞雲》報導，工總常務理事何語於上週五（12月30日）在工商建設研究會表示，非常擔心台灣競爭力會更落後，他不滿勞基法32條延長工時時數定在「一個月不能超過46小時」，他舉104年的年度工時為例，台灣的工作時數是2014小時、韓國2113小時、新加坡2371小時、香港是2392小時，認為台灣的工時沒有比亞洲其他國家多。

何語更宣稱，相較新加坡的72小時、和日本對過勞的定義，即「單週超過160小時」，台灣規定實在太鬆，讓他忍不住質疑台灣勞工真的是「東亞病夫嗎」？

此言論一曝光，有網友立刻打臉，日本對於過勞定義是：「受害者死前那個月加班超過100小時，或死前6個月內，有2個月以上加班80小時」，還有網友說104年的年度工時台灣明明就是2140，而非何語所稱的2014小時。

更有許多網友砲轟：「一星期才168小時，一天只能睡1小時」、「160小時是奴隸制吧」、「好棒棒一星期160小時，精神時光屋嗎」、「單週160小時，你以為日本一週超過七天喔」。