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連2年遇天災 北港芝麻收成欠佳

受到天災影響，北港等地芝麻收成欠佳。（記者陳燦坤攝）

2017-01-04  14:52

〔記者陳燦坤／雲林報導〕因台灣芝麻價格穩定，易於管理且用水節省，北港、水林等鄉、鎮出現農民栽種芝麻，原本預定現在進入產季，沒想到去年遇上颱風全部報銷，前年則是遇上大雨災損，農民感慨已連2年歲末收成欠佳。

芝麻與水稻等農作物相較，這幾年價格較穩定，田間管理容易，且芝麻是旱作，灌溉用水少，可節省抽水電費，吸引北港、水林等地農民相繼栽種，每年歲末是芝麻產季，農民卻面臨無貨可賣的窘境，蘇姓農民反映去年梅姬颱風過境造成芝麻災損嚴重而無法採收，前年則是遇上大雨，接連2年天災，蘇姓農民頗感無奈。

受到天災影響，台灣芝麻產量銳減，巿場每台斤價格由過去150元以下，現漲到150元，契作價格也由每台斤90到100元漲至120元到130元，台灣芝麻加工的油品價格也蠢蠢欲動。

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