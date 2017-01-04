歷史文物館換裝 成大鏈結人創、城市、產業
國立成功大學歷史文物館換裝展新貌。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學歷史文物館換裝展新貌，近百年歷史的建築將轉換成為人文教學、互動場域，也是校內外文藝交流的空間，希望做為大學、城市與產業人文創新的匯集點，也能為台灣帶來更多的人文創新。
啟用剪綵儀式由成大校長蘇慧貞、文學院長陳玉女、規劃與設計學院院長吳豐光、工學院院長李偉賢等人主持。蘇慧貞致詞時表示，教育部「人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫」補助成大執行「創意三角洲：建構大學、城市、產業的鏈結」，重啟新貌的歷史文物館將成為成大人文大道起點，跨院共享的空間與平台，為未來開啟更多夢想，看見許多的可能性與發想，也記錄另一個成大、台南以及世界的歷史。
成大創意三角洲計畫要納入全校各學院，不只要成為成大的歷史典範，也希望台灣所有大學都能敞開心胸合作，為下一代耕耘出更好的典範。
陳玉女說，成大文物館原是日治時期的軍用倉庫，也曾是文學院的圖書館，1972年歷史系創立「史蹟勘考小組」，師生共同努力於府城暨台灣史蹟踏查和文物蒐羅，並與美國哈佛大學燕京學社合作，進行台灣史研究。1976年建物定位為「歷史文物館」，定期舉辦特展等，四周有240多年歷史的小西門、小東門城垣，150年的歷史系館與大成館，禮賢樓也有150年歷史，是成大也是府城重要的歷史場域。
創意三角洲計畫將歷史文物館的空間打造成可供師生有效利用的場域，也更融入校園生活，希望帶動城市、國際的鏈結，思考台南文化地理、歷史、都市、建築、古蹟等人文空間空間形成的過程，推動跨國際性世界文化遺產的認知教育。
2024年熱蘭遮城建城400年，成大也將推動跨域「熱蘭遮城（ZADA）400年研究」大型計畫，考古學研究所長劉益昌期能帶動大學、城市與國際之間的對話，建構新南方的台灣國際觀點，也希望成大的學生能與台南有所連結在一起，認識從熱蘭遮到府城到成大，珍貴的台南文化資產，並成為一輩子的想像。
國立成功大學歷史文物館換裝展新貌。（記者劉婉君攝）
國立成功大學歷史文物館換裝展新貌。（記者劉婉君攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（上）
- 受邀出席川普就職大典 英國歌手霸氣開條件
- 彰市路邊停車收費上路 空位達5成
- 大樂透頭獎連9摃
- 食安風暴中獎 福懋處長林立中內線交易判2年
- 跨年捷運人潮 較去年多！
- 川普揚言對通用課重稅 福特取消墨設廠
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 中東「賽駱駝」大賽超高科技 訓練師遠端遙控
- 女神崩壞！長澤雅美爆嬸味 雙下巴滿臉皺紋
- 有線電視未及時數位化 基本費調降
- 皮夾遺落計程車 法籍男報警6分鐘就尋獲
- 快來領！ 地檢署竟有1.4億未領回
- 10年有成 紙風車368走遍台灣
- 撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空
- 與鮮肉男星傳過夜情 郭雪芙15小圖巧妙回應
- 假膜拜真竊供品 網友轟：不怕神明處罰？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK lawmakers to attend forum
- 三大法人買超3億 外資賣超2億
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 《月薪嬌妻》台灣可拍400集！網友逗趣神分析
- 小混混覺醒 吳俊男花5千萬蓋圖書館
- 有沒有又手癢？ 偷車賊呆萌說「有」逮正著
- 全球最大 元太推42吋手筆雙用電子紙顯示器
- 2千多片玉連結成衣 東漢「銅縷玉衣」完整曝光
- 酒店妹全裸暴斃 男友稱嗑藥助「性」害命
- 龍鳳漁港公廁臭 無水2年挨批
- 李玉璽自爆破處時間點 認愛吳心緹「友達以上」
- 嚇死人！ 擋風玻璃竄出龜殼花
- 被指PO文暗婊薇薇安 唐立淇：忘記今年犯小人
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 嘉縣前議長告別式 50鋼管辣妹「送行」
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 政院將成立洗錢防制辦公室 爭國際評鑑過關
- 成大、秀傳簽約 3年計畫共享資源
- 3台灣人創辦「超微」 美《財富雜誌》評成長最快速公司
- 賴銘偉10年熬出頭 另一半現身
標題：歷史文物館換裝 成大鏈結人創、城市、產業
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email