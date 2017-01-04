歷史文物館換裝 成大鏈結人創、城市、產業

國立成功大學歷史文物館換裝展新貌。（記者劉婉君攝）

2017-01-04 14:45

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學歷史文物館換裝展新貌，近百年歷史的建築將轉換成為人文教學、互動場域，也是校內外文藝交流的空間，希望做為大學、城市與產業人文創新的匯集點，也能為台灣帶來更多的人文創新。

啟用剪綵儀式由成大校長蘇慧貞、文學院長陳玉女、規劃與設計學院院長吳豐光、工學院院長李偉賢等人主持。蘇慧貞致詞時表示，教育部「人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫」補助成大執行「創意三角洲：建構大學、城市、產業的鏈結」，重啟新貌的歷史文物館將成為成大人文大道起點，跨院共享的空間與平台，為未來開啟更多夢想，看見許多的可能性與發想，也記錄另一個成大、台南以及世界的歷史。

成大創意三角洲計畫要納入全校各學院，不只要成為成大的歷史典範，也希望台灣所有大學都能敞開心胸合作，為下一代耕耘出更好的典範。

陳玉女說，成大文物館原是日治時期的軍用倉庫，也曾是文學院的圖書館，1972年歷史系創立「史蹟勘考小組」，師生共同努力於府城暨台灣史蹟踏查和文物蒐羅，並與美國哈佛大學燕京學社合作，進行台灣史研究。1976年建物定位為「歷史文物館」，定期舉辦特展等，四周有240多年歷史的小西門、小東門城垣，150年的歷史系館與大成館，禮賢樓也有150年歷史，是成大也是府城重要的歷史場域。

創意三角洲計畫將歷史文物館的空間打造成可供師生有效利用的場域，也更融入校園生活，希望帶動城市、國際的鏈結，思考台南文化地理、歷史、都市、建築、古蹟等人文空間空間形成的過程，推動跨國際性世界文化遺產的認知教育。

2024年熱蘭遮城建城400年，成大也將推動跨域「熱蘭遮城（ZADA）400年研究」大型計畫，考古學研究所長劉益昌期能帶動大學、城市與國際之間的對話，建構新南方的台灣國際觀點，也希望成大的學生能與台南有所連結在一起，認識從熱蘭遮到府城到成大，珍貴的台南文化資產，並成為一輩子的想像。

國立成功大學歷史文物館換裝展新貌。（記者劉婉君攝）