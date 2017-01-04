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處理客訴誤洩個資 台灣大哥大遭罰10萬元

2017-01-04  14:32

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC），今天針對台灣大哥大處理客訴案件時，違法將用戶個人資料傳給非執行公務的其他人員，違反個資法第20條第一項，依照個資法第47條第一項第三款，罰鍰10萬元。

NCC表示，當事人武君跟台灣大哥大進行客訴後，發現自己申訴的資料與個資，遭台哥大直營店店長用LINE傳給被申訴的通訊行老闆徐先生，因此向NCC投訴；由於此流程系台哥大業務範疇，應由台哥大直接處理，卻傳給跟業務不相干人員，因此開罰。

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  • 國家通訊傳播委員會延平南路辦公室。（資料照，記者陳炳宏攝）

    國家通訊傳播委員會延平南路辦公室。（資料照，記者陳炳宏攝）

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