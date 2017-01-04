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年關將近 愛心團體雲林送年菜

2017-01-04  14:28

〔記者陳燦坤／雲林報導〕年關腳步近了，北港北辰國小等弱勢家庭學生，今天收到一箱豐盛年菜，不少學生看了眼睛發直，迫不及待想大飽口福，送年菜的台灣喜福會這次勸募年菜初期並不順利，最後因熱心民眾資助達成目標。

台灣喜福會義工陳嘉榛今天上午載送一卡車的冷凍年菜到雲林發送，首站來到北辰國小，許多學生打開紙箱，看到紅燒魚、雞腿等美味佳餚時口水直流，很希望儘快解凍與家人分享；陳嘉榛表示，這項公益活動由喜福會與台北菁鐸獅子會發起，獅子會創會會長、台北巿福安國中校長施俞旭希望結合團體到校園散播愛心。

受到景氣欠佳影響，陳嘉榛坦言勸募年菜過程並不順利，參與的義工從去年11月中旬著手，預定一個月募集1500份，期間卻僅募得700餘份，但之後一週民眾愛心源源湧入，認捐年菜多達1800餘份，再次見證台灣民眾愛心。

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  • 北辰國小學生今收到年菜相當開心。（記者陳燦坤攝）

    北辰國小學生今收到年菜相當開心。（記者陳燦坤攝）

  • 北辰國小學生看到紙箱打開，裝滿美味佳餚的年菜感到興奮。（記者陳燦坤攝）

    北辰國小學生看到紙箱打開，裝滿美味佳餚的年菜感到興奮。（記者陳燦坤攝）

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相關關鍵字： 勸募物資 慈善團體 慈善活動
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