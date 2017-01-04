| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮近海4.7地震！ 花蓮市震度3級
 首頁 > 生活

阿公幫愛孫洗熊娃娃 結果娃娃卻直接被分屍...

熊娃娃被洗到爆開，裏頭的棉花全部跑出來。（圖擷取自爆廢公社）

2017-01-04  14:24

〔即時新聞／綜合報導〕民眾時常會將家中衣物拿到自助式洗衣店中清洗，不過你有看過「洗娃娃」嗎？有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出影片，表示有一位阿伯在洗衣機中幫他的孫子洗「熊娃娃」，沒想到「熊娃娃」被洗到裂開，棉花在洗衣機內到處都是，許多網友紛紛笑說：「熊已經被分屍啦哈哈～」、「只剩皮了...」

該名網友表示，他去洗衣服時正好看到一位阿伯把一隻熊娃娃放在洗衣機裡面洗，過一陣子回來看衣服洗好沒，卻看到阿公使用的那台洗衣機內都是白白的一片，偶爾才會出現熊娃娃的黃色外皮，這時候才發現熊娃娃已經被洗到爆開，裏頭的棉花全部跑出來。事後遇到阿伯時，阿伯則說他是要替孫子洗娃娃，先前洗好幾次，沒想到這次竟然會洗成這樣，不斷地用台語說：「慘啊慘啊，那欸阿捏。」

影片被貼到「爆廢公社」之後，許多網友看到這隻熊娃娃的下場後紛紛笑說：「死在滾筒洗衣機裡XD」、「熊熊~~~~你不要走。」、「熊已經被分屍啦哈哈～」也有許多網友同情阿伯：「阿伯要哭哭了」、「覺得阿北會難過」、「阿北會哭死...回去怎麼交代…」有網友則建議，用洗衣機洗娃娃之前，要先套洗衣袋，這樣才不會「發生命案」。

相關影音連結：

廣告
  • 阿伯說他是要替孫子洗娃娃，先前洗過好幾次，沒想到這次竟會變這樣，不斷地用台語說：「慘啊慘啊，那欸阿捏。」（圖擷取自爆廢公社）

    阿伯說他是要替孫子洗娃娃，先前洗過好幾次，沒想到這次竟會變這樣，不斷地用台語說：「慘啊慘啊，那欸阿捏。」（圖擷取自爆廢公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 娃娃 棉花 洗衣機 爆廢公社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：阿公幫愛孫洗熊娃娃 結果娃娃卻直接被分屍...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.