阿公幫愛孫洗熊娃娃 結果娃娃卻直接被分屍...
2017-01-04 14:24
熊娃娃被洗到爆開，裏頭的棉花全部跑出來。（圖擷取自爆廢公社）
〔即時新聞／綜合報導〕民眾時常會將家中衣物拿到自助式洗衣店中清洗，不過你有看過「洗娃娃」嗎？有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出影片，表示有一位阿伯在洗衣機中幫他的孫子洗「熊娃娃」，沒想到「熊娃娃」被洗到裂開，棉花在洗衣機內到處都是，許多網友紛紛笑說：「熊已經被分屍啦哈哈～」、「只剩皮了...」
該名網友表示，他去洗衣服時正好看到一位阿伯把一隻熊娃娃放在洗衣機裡面洗，過一陣子回來看衣服洗好沒，卻看到阿公使用的那台洗衣機內都是白白的一片，偶爾才會出現熊娃娃的黃色外皮，這時候才發現熊娃娃已經被洗到爆開，裏頭的棉花全部跑出來。事後遇到阿伯時，阿伯則說他是要替孫子洗娃娃，先前洗好幾次，沒想到這次竟然會洗成這樣，不斷地用台語說：「慘啊慘啊，那欸阿捏。」
影片被貼到「爆廢公社」之後，許多網友看到這隻熊娃娃的下場後紛紛笑說：「死在滾筒洗衣機裡XD」、「熊熊~~~~你不要走。」、「熊已經被分屍啦哈哈～」也有許多網友同情阿伯：「阿伯要哭哭了」、「覺得阿北會難過」、「阿北會哭死...回去怎麼交代…」有網友則建議，用洗衣機洗娃娃之前，要先套洗衣袋，這樣才不會「發生命案」。
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