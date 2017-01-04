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城鄉共學 南投仁愛國小學生第一次看到海

2017-01-04  14:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南投縣仁愛國小去年10月參加教育部「偏鄉教育創新發展方案」，動員全校近100位師生花了3天2夜到基隆市仁愛國小進行交流，沿途嘗遍各種海鮮料理，到海洋博物館學習海洋知識，也從課程中了解海洋生物和當地風土民情，南投縣仁愛國小校長陳麗惠表示，「很多小朋友都是第一次看到海，非常興奮」。

為促進偏鄉教育機會均等及永續發展，教育部推動「偏鄉教育創新發展方案」，集結全台54所具有豐富且多樣之校本特色課程的都市和偏鄉54所小學，互相參訪、交流課程，讓學生透過共學的活動，分享自己學校的特色，並接觸不同地區及文化的特色課程。

南投縣仁愛國小校長陳麗惠表示，南投縣仁愛國小是不靠海的學校，課程設計以賽德克文化為主體，學生少有機會接觸到海洋文化，這次特別選擇同名的基隆仁愛國小，是希望能找到教學有特色課程上能互補的學校，許多小朋友都是第一次到基隆玩，也是第一次看到海，心情很興奮。

基隆市仁愛國小教務主任楊承哲說，原住民文化在基隆非常少見，尤其是賽德克文化，剛好最近社會課接觸到原民文化，南投縣仁愛國小又是電影賽德克巴萊事件的發起地，很有歷史意義，小朋友來都很興奮。

楊承哲表示，小朋友在課程中學會唱原住民傳統舞蹈和歌曲，還有原住民家長熱心的教導如何搗小米做成麻糬，以及學習怎麼製作陷阱和弓箭，體驗難得的傳統打獵文化。

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  • 南投縣仁愛國小課程以賽德克巴來文化為主體，學生現場表演原民舞蹈。（教育部提供）

    南投縣仁愛國小課程以賽德克巴來文化為主體，學生現場表演原民舞蹈。（教育部提供）

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標題：城鄉共學 南投仁愛國小學生第一次看到海


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