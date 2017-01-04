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她得糖尿病還要扛家計 撞三車反引來社會暖流

2017-01-04  14:21

〔記者王冠仁／台北報導〕一名有糖尿病史的67歲鄭姓女計程車司機，她本週一早上出門跑車前在家施打胰島素，原本預計路上順道買早餐，未料遇到客人攔車前往亞東醫院；她抵達目的地後卻因血糖過低，一路迷迷糊糊往萬華方向前進，最後在艋舺大道、康定路口時逆向闖紅燈，撞上3輛停紅燈的轎車。

此案經媒體報導後，有一名75歲郭姓老翁看到新聞，透過本報與當時協助處理此案的警方取得聯繫，表明願意捐贈急難救助金給鄭助她度過難關。

警方說，郭姓老翁今天早上9點多，從新北市新店區住家騎機車來到台北市萬華分局康定路派出所，找當時協助處理車禍的所長陳右霖，表明要捐贈3千元；陳右霖聯絡鄭女告知此事，鄭女聽聞十分感動，表明希望當面致謝，但郭為善不欲人知，不願留下個人資料後就離去。

郭姓老翁自稱是銓敘部退休司機，他知道司機工作十分辛苦，因此當天看到鄭女車禍新聞感同身受，更發現鄭女開計程車是為了賺取丈夫安養費，平時還必須照料有輕微精障的兒子並扛起家計，才想出綿薄之力幫助鄭；郭還在紅包袋寫下「鄭女士請加油」，為鄭女打氣。

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  • 康定路派出所長陳右霖從陳姓老翁手中收下善款。（記者王冠仁翻攝）

    康定路派出所長陳右霖從陳姓老翁手中收下善款。（記者王冠仁翻攝）

  • 郭姓老翁幫鄭女打氣。（記者王冠仁翻攝）

    郭姓老翁幫鄭女打氣。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： 急難救助 急難救助金 糖尿病 胰島素 車禍
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