智慧節能推廣平台 助揪出家中吃電怪獸！

2017-01-04 14:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市環保局與工研院合作推出節示範系統的「智慧節電推動推廣平台」，透過網路雲端科技及大數據的分析，可提供市民家庭用電的診斷服務，揪出家中的吃電怪獸，只要上網填寫家中的各種電器的資料，就可進行診斷，已有272戶參與，環保局鼓勵市民參與。

環保局長江盛任說，經濟部去年舉行全國夏月節電競賽，竹市也辦理「夏季節電抽獎活動」，根據最新的資料，新竹市已入選夏月節電競賽B組縣市的前6名，有機會獲得300萬元的補助獎勵金。

此外，環保局也與工研院合作推出智慧節電雲端系統的推廣平台，這套節電示範系統，是藉由網路雲端科技和大數據分析方法，提供民眾家庭用電診斷服務，有別於過去必須透過專業人員現場實際測量的方式，民眾只要向市府提出申請參加，就可免費獲得診斷評估資訊，找出家中的吃電怪獸，節能省荷包。

江盛任說，目前已有272戶參與示範計畫，希望能增加到700到1000戶，提供數據分析，未來環保局也會針對竹市家戶用電量前20%的用戶進行節電提醒，鼓勵市民了解家中電量的使用，包括是否有耗電的電器用品等，做為未來節電的依據，這項節電分析完全免費，市民可上網填寫相關資料，像家中有多少台冷氣、冰箱或洗衣機等，是否使用冷氣或暖氣等，都可做為診斷依據。

江盛任也提醒民眾，家中的電費帳單也會顯示去年同期相比的用電量，如果發現家中用電量比例增加太多，就可檢查是否因電器太老舊，或是長時間開冷氣或暖氣等，可做為家中節電的參考依據。

此外，環保局今天上午也進行夏季節電抽獎，共抽出73個獎項，頭獎有30萬元，另有5000元到10萬元不等的獎項，抽獎資訊可洽環保局網站。