浪漫花海之旅 粉嫩波斯菊搖曳宜蘭黎霧橋下

粉色與白色的波斯菊隨風搖曳，宜蘭市黎霧橋旁3.5公頃的粉嫩花海吸引許多遊客駐足拍照。（記者簡惠茹攝）

2017-01-04 14:14

［記者簡惠茹／宜蘭報導］到宜蘭市來一趟浪漫花海之旅吧！粉色與白色的波斯菊隨風搖曳，宜蘭市黎霧橋旁3.5公頃的粉嫩花海吸引許多遊客駐足拍照，宜蘭市公所首度與農民合作，在休耕期播下種子，現值花季盛開，花期預計可到元宵。

藍綠色的黎霧橋下，最近多了粉嫩花朵點綴田間，形成粉色花毯，花海綿延400多公尺，沿著堤防旁的自行車道漫遊，伴著冬陽灑落，彷彿置身童話世界般，浪漫的景緻，在宜蘭市就能欣賞。

宜蘭市公所去年獲得縣府補助，投入約9萬元，創造3.5公頃的花海，市公所表示，過去休耕農地都是播撒田菁來畜養地力，近年配合觀光法展，規劃部份田區改以波斯菊代替，更能兩者兼顧，呼籲民眾賞花誤闖花海踩踏，並將垃圾帶走維護美景。

宜蘭市長江聰淵表示，黎霧橋是宜蘭市的特色地標，市公所今年嘗試在黎霧橋到國道5號高速公路之間，撒種培育波斯菊，元旦假期間已經吸引很多民眾參觀，市公所也特別和農民協調，元宵過後再進行農耕作業，因此農曆年節歡迎民眾欣賞，翻耕後還可作為天然肥料使用，一舉數得。

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