雲林又爆禽流感 撲殺2萬多隻雞

2017-01-04 14:09

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗南鎮一處養雞場疑感染H5型禽流感，縣府動植物防疫所今執行預防性撲殺，全場2萬多隻飼養71日齡雞隻全部撲殺。

動植物防疫所技正鄭安國指出，該養雞場飼養近2萬7000隻紅羽土雞，己接近販售，上週突然出現大量暴斃，元旦假期陸續暴常死亡3000多隻，飼主主動通報防疫所，經檢驗H5型病毒呈陽性。

防疫所今天下午派員撲殺剩餘2萬雞隻與場區消毒。