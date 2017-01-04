雲林又爆禽流感 撲殺2萬多隻雞
2017-01-04 14:09
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗南鎮一處養雞場疑感染H5型禽流感，縣府動植物防疫所今執行預防性撲殺，全場2萬多隻飼養71日齡雞隻全部撲殺。
動植物防疫所技正鄭安國指出，該養雞場飼養近2萬7000隻紅羽土雞，己接近販售，上週突然出現大量暴斃，元旦假期陸續暴常死亡3000多隻，飼主主動通報防疫所，經檢驗H5型病毒呈陽性。
防疫所今天下午派員撲殺剩餘2萬雞隻與場區消毒。
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