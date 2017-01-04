國10延伸美濃捨六龜 地方齊反彈
2017-01-04 14:04
〔記者黃佳琳／高雄報導〕為解決台28線美濃中壇段長年塞車問題，國發會去年底通過交通部提報的「國道10號里港交流道至台28線龍肚段聯絡道路可行性評估報告」，報告認定可有效解決交通阻塞並增進觀光，但地方說明會時卻是砲聲隆隆，痛批浪費人民納稅錢，只是把塞車路段從中壇改到龍肚。
根據規劃，這條東西向省道公路起點，自國道10號里港交流道匝道末端，路線往東約略平行（荖濃溪）土庫堤防北側廊帶，經市道181線後轉往東北，路線終端銜接至台28線（龍肚段）；該替代道路總長約12.226公里、路寬30公尺，可設雙向四快車道及兩慢車道，預計要7年時間才能完工。
今天上午，由立委邱議瑩召開的地方說明會上，交通部官員列席向鄉親說明方案，卻引來地方強烈不滿。六龜區中興里長王茗洋抨擊，當初規劃案是從里港交流道建設一條新的快速道路直達六龜新威里，但規劃案出爐後，卻從快速道路變成一般省道，甚至也不到六龜，只到半途的美濃。
王茗洋還說，原規劃案是要解決台28線美濃中壇段長年塞車問題，但新方案只到美濃龍肚，只是把塞車路段從中壇改到龍肚，不但對改善塞車一點幫忙都沒有，還白白浪費人民納稅錢，不如不要做。
美濃愛鄉協會也指出，新方案把路段改到龍肚後，將衝擊正在發展的美濃特定農業區，影響農民生計不說，徵地問題還會影響糧食自給率，希望交通部能重新審慎此方案。
邱議瑩會後建議，交通部應重新評估延伸到六龜的可行性，且依目前方案施工，也要7年後才看得到成效，屆時交通狀況若有所改變，得再花錢重新施工，不如趁現在一次做好。
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