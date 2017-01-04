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北市國小教自慰家長反彈 官員：有商榷必要

2017-01-04  14:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員汪志冰今天召開記者會，指控有國小性別教育課程使用民國90年教育局編印的「校園談性－國小兩性教育資源手冊」，在男女混合的課堂上教小六學童如何自慰，「撫摸生殖器官會覺得很舒服」，讓家長看了驚駭投訴。教育局主秘廖文靜到場接受陳情，承認這種教學方式有商榷必要。

綜合媒體報導，汪志冰指出，這份手冊的內容寫道，「大部分的人撫摸生殖器會覺得很舒服，這種行為就稱為自慰。」「自慰是正常的，是成長期間重要的一部分。」有家長認為小學六年級就教自慰，性平教育已嚴重偏差，恐使學童過早耽溺於性好奇，甚至發生不當的性探索。

廖文靜在記者會現場表示，該教材是依教育部民國89年性平課綱編擬，屬融入健康體育、綜合領域的正式課程，性平教育是國小高年級的能力指標之一，老師的教法、學童的正確觀念與態度才是最重要的，課程內容是否調整確實有待商榷。但還是有許多家長憤怒難平，當場問廖文靜「幾歲開始自慰？」「你自慰嗎？」

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  • 台北市議員汪志冰接獲家長陳情，指台北市有國小的性別教育有爭議。（圖擷取自汪志冰臉書）

    台北市議員汪志冰接獲家長陳情，指台北市有國小的性別教育有爭議。（圖擷取自汪志冰臉書）

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