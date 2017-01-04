不靠政府1毛錢 他們靠「打群架」為社頭觀光拚出路
〔記者顏宏駿／彰化報導〕近年來，各行各業總是感歎景氣越來越差，但彰化縣社頭鄉多間特色店家，不願被逆境打倒，組成「社頭好好玩」聯盟，提供免費的腳踏車、編印精美的導覽手冊，如果遊客光顧10個景點或店家，就可領取一份精美贈品，他們不靠公部門一毛錢，便讓業績在逆勢中成長，創造「自己觀光自己救」的新典範。
今天「社頭好好玩」聯盟向外界公佈第3版的「社頭好好玩」導覽手冊，該手冊原是當地「福井便當」老闆陳朝強，為介紹在地觀光而自費編印，內容介紹社頭著名觀光景點及特色店家，每本收取80元的工本費，頗獲好評，但許多坐火車前來社頭的遊客反映，走路遊社頭太累了。
陳朝強為此向配合店家募集34部、每台市價8000元的腳踏車，意外成為觀光客遊社頭最夯的交通工具。
店家們說，城市有U-BIKE，社頭有「FREE-BIKE（免費）」，透過網友的宣傳，許多遊客坐火車免費玩社頭，有百年歷史的「新和春醬油」老闆張仕明說，FREE-BIKE讓在地觀光客成長2至3成，加上蓋景點戳章換贈品，許多遊客樂得在社頭玩一整天。
曾經擔任過記者的「真姐PURE FOOD」負責人賴佩蓁說，近年來大家都在談「小旅行」，店商無不把希望寄託在政府身上，但國家真的財力有限，以社頭來說，政府經費大都照顧織襪和芭樂，他們店家只能打「群體戰」，大家相互拉抬，創造自我的價值。
鄉長劉錦昌說，很高興店家們能自己創造亮點，社頭有清水岩寺、溫泉，將來還有清水之森，更有織襪觀光工廠和農會販售據點，官民合力「打群架」，創造整體觀光價值。
目前「社頭好好玩」聯盟的腳踏車共有34部，分別放在「福井食堂」、「真姐PURE FOOD」、「新和春醬油」3處管理，遊客騎用免押證件或費用，實施近1年來沒有丟過一台腳踏車。
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