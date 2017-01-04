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認購高麗菜免費送 唐寶寶和媽媽做愛心

廷廷和媽媽用阿雪種的高麗菜，製作的暖心高麗菜盒。（記者陳鳳麗攝）

2017-01-04  13:33

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕捨不得看單親新住民阿雪種的高麗菜賣不出去，南投縣草屯鎮「廷廷蔥大餅」的廖淑惠，自己有個唐氏症的兒子廷廷，也接受過很多人幫忙，用1萬多元訂購一貨車的高麗菜，今日清晨起分送給民眾，一上午就全數送完，大家還發揮愛心繼續認購，今日將繼續再送1車高麗菜。

「廷廷媽媽」廖淑惠元旦假期帶廷廷到信義鄉風櫃斗擺攤賣蔥大餅，體驗山上擺攤滋味，認識在旁賣高麗菜的單親新住民阿雪，阿雪的先生兩年前癌逝，上有年邁公婆，下有年幼孩子，當天還有半貨車的高麗菜賣不出去，想送給廖淑惠帶下山。阿雪難過地說：「種那麼漂亮也沒用，根本賣不出去！」，廖淑惠聽了好心疼，決定認購一貨車的高麗菜。

阿雪昨日下午由8旬高齡的公公開貨車，將高麗菜送到草屯鎮，今天清晨6時30分開始贈送，每人限拿兩顆，中午前高麗菜全數贈送完畢。很多人不好意思白拿，會加購廷廷蔥大餅，廷廷和媽媽也製作高麗菜盒，取名「暖心高麗菜盒」販售，大家都稱讚菜甜餅香。

認購高麗菜的行動今日也繼續接力，有1建設公司老闆再認購1車，今日將繼續贈送給民眾，另有愛心人士有的捐6000元，有的捐1000元，大家要繼續買下去。廖淑惠說，大家的愛心讓人感覺好溫暖。

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  • 廷廷蔥大餅店前滿滿的高麗菜一早開始送。（記者陳鳳麗翻攝）

    廷廷蔥大餅店前滿滿的高麗菜一早開始送。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 單親外配阿雪運送高麗菜到草屯，臉上都是笑容。（記者陳鳳麗翻攝）

    單親外配阿雪運送高麗菜到草屯，臉上都是笑容。（記者陳鳳麗翻攝）

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