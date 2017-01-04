對總統簽署公路法修正案 Uber：遺憾

2017-01-04 13:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統府法律公布預告中，今日增訂公路法第78條之1條文，並修正第77條條文。對違法經營汽車或電車運輸業者的罰則，從5萬元至15萬元提升到10萬元至2500萬元。對此，Uber公司表示遺憾。

Uber公司表示，很遺憾得知蔡英文總統簽署了公路法部分條文修正案，扼殺了台灣可以從共享經濟獲益，讓台灣成為亞洲矽谷的機會。Uber正在跟相關政府單位安排會議，洽談制定台灣車輛分享法規完整方案，未來將持續致力於經營台灣市場，支持上萬名Uber合作駕駛及百萬名Uber使用者。