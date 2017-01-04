美女檢察官當拍賣官 10分鐘快速搞定
2017-01-04 13:12
擔任拍賣官的美女檢察官陳宜君。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕美女檢察官當拍賣官，果然厲害，10分鐘快速搞定。
今天上午10時，雲林地檢署在雲林地方法院停車場桃花心木樹下，拍賣今年第一起扣押的馬自達自小客車1輛，美女檢察官陳宜君擔任拍賣官，11名買主投標，過程氣氛熱絡，最後由來自斗南的侯先生以43萬元買走，侯先生表示，因為想要多一輛代步車，無意中上網看到雲林地檢署要拍賣車子，就來投標。
陳宜君鼓動三寸不爛之舌，詳細介紹今天拍賣的馬自達7BM3車款，2013年11月出廠，車況不錯，底標31萬5000元，現場競買者一路喊價，最後有人喊到43萬元，拍賣官呼叫3次敲下拍賣槌順利拍出。
雲林地檢署主任檢察官朱立豪指出，此次拍賣物就是由陳宜君查獲毒品案件所查扣犯罪人的抵押物，依法拍賣，稱讚陳宜君是最佳「美女拍賣官」，快速達成拍賣任務。
陳宜君說，該車當時是由犯罪人以50餘萬元買到的二手車，恭喜新的買主，當拍賣官比檢察官緊張，並以雲林地檢署成立有「雲檢挖寶網」臉書專頁，歡迎大家常常上網挖寶。
雲林地檢署拍賣扣押的自小客車，氣氛熱絡。（記者廖淑玲攝）
雲林地檢署拍賣今年第一起扣押的馬自達自小客車一輛。（記者廖淑玲攝）
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