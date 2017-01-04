弱勢違建租戶領租金補貼 北市：再等等

中央《住宅法》修正，未來住違建的弱勢租戶可申請3年租金補貼，但台北市都發局表示將會等到中央公布細則才會變更申請資格。（圖由都發局提供）

2017-01-04 13:17

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市106年租金補貼即日起受理，今年因應中央《住宅法》修正，未來住違建的弱勢租戶可申請3年租金補貼，讓許多民眾都很關心自己是否有資格申請。都發局解釋，因為中央修法尚未公告，而對於放寬的違建樣態細則也尚未公布，因此都發局目前仍是依循原有資格，但只要中央修法公告，台北市都發局也會配合變更申請資格，讓弱勢違建租戶同樣能申請租金補貼。

都發局住宅服務科長王金棠表示，雖然中央修法是說弱勢違建租戶可申請租金補貼，但對於哪些違建樣態可以申請補助未訂定，因此須等中央細則出爐後，地方才能執行。

住宅服務科專員邱婉清補充，只要中央確立違建戶申請租金補貼的資格，那麼台北市就會隨即更改資格，不用再等到明年，因此提醒民眾隨時注意中央政策。