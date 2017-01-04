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寒士吃飽30募款 高市10校長送紅包

高市10校長代千名師生，捐15萬元幫助植物人。（記者陳文嬋攝）

2017-01-04  13:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市10所學校校長、主任今帶著千名師生為「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30」集愛活動的愛心紅包，一起到創世鳳山分院，捐贈愛心現金15萬元。

校長們今擔任一日桌長，將千名師生集愛的紅包信封，裝在寫上平安、幸福、健康的盤子上，再倒入大鍋中，象徵來自校園的力量，尾牙宴注入千名師生愛心，號召民眾響應「寒士吃飽30」尾牙。

正義中學師生愛心不落人後，連續3年募款幫助植物人，去年捐出15萬塊尿布，今年響應「寒士吃飽30」活動，師生縫製花布紅包袋，捐出義賣「箸福環保餐具組」；正義國小學童除了捐出零用錢，更親手書寫打氣小紙條放進集愛袋，為植物人及其家人加油打氣。

正義中學校長周宗榮為了幫助植物人，也與女兒一起縫製紅包袋，他笑稱特別興奮，師生用1針1線，發揮自己的力量，縫製近四百個花布紅包袋，為弱勢盡一份心力，他以師生為榮，覺得很有意義。

永安國小校長謝瑞和表示，校園是培養學生愛人愛己的地方，於年終將惜福概念付諸行動，鼓勵全校師生以零錢幫助弱勢，雖然只是一個小動作，但可以教導學生分享幸福，學習關懷弱勢與助人為善的心，是最正面的教育方式，很感謝家長的支持。

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