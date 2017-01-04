20年的心血 蘭博研究員為宜蘭出史書

2017-01-04 12:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘭陽博物館助理研究員林正芳新書「宜蘭的日本時代」出版，該書撰寫日本統治50年間的宜蘭，花了林正芳20年的心血蒐集資料、研究加編輯書本，林正芳說，宜蘭一直都沒有一本史書，希望多年來的心血能讓大眾更深入的認識宜蘭。

林正芳說，書本有5萬字，敘述非常感性，加上精心挑選的的地圖、圖表及歷史照片，最後還有日治時期的大事記，絕對能夠幫助民眾輕易的了解日本歷史。

林正芳指出，日本50年的統治，因為建立了在地行政機關，幫助宜蘭人增進地方認同，相關決策也都非常理性，前期整體社會非常穩定，但後期進入戰爭時期社會才開始有變化，相關內容書本裡都有詳細的描述。