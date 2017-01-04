慶祝佛陀成道日 海天佛剎分送臘八粥

海天佛剎前往澎湖縣政府致贈臘八粥，由縣長陳光復接受。（記者劉禹慶攝）

2017-01-04 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆12月8日臘八節將至，海天佛剎監寺永昭法師與妙念法師，今日上午前往縣府分送725份臘八粥結緣，縣長陳光復表達由衷感謝，並致贈紅包，感謝海天佛剎在歲末寒冬善行義舉，傳遞愛與溫暖到社會每個角落。

海天佛剎為慶祝佛陀成道紀念日，每年都會準備臘八粥與各機關學校結緣，今日首站前往澎湖縣政府，由縣長陳光復代表接受，陳表示天氣寒冷，熱騰騰的臘八粥溫暖人心，希望大家一同享用，也祝福大家平安喜樂、心想事成。

今年海天佛剎特別準備3萬份臘八粥，與各界結緣今日除贈送縣府員工外，並分別前往衛福部澎湖醫院、三總醫院澎湖分院、馬公市公所等處分送，期盼鄉親在享用後，都能得到佛祖保佑，增長福慧，闔家平安如意。除了臘八粥外，海天佛剎也致贈精神導師星雲法師法語春聯，張貼門戶出入平安，並提供民眾索取。

屬於佛光山支系的海天佛剎，在澎湖擁有廣大信徒，許多公務人員退休後，都轉往海天佛剎擔任志工，今日前往縣府致贈臘八粥，很多人都是重回老娘家，感覺格外親切，澎湖縣議員陳慧玲也現身志工行列中，隨著行程分送臘八粥，而所有的臘八粥也都是由志工們自行製作，講求健康可口又美味，相當受到民眾歡迎。