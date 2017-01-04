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結婚40週年紀念…這夫妻送出3萬件保暖衣

蘇慶福（左二）將分兩批捐三萬件保暖衣，由議長饒慶鈴（右二）代表接受。（記者張存薇攝）

2017-01-04  12:56

［記者張存薇／台東報導］寒冬送愛心！慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福、李純夫妻昨天送愛台東，帶來1萬9000件保暖衣，將分贈給台東縣弱勢學生及老人家，牽線的議長饒慶鈴也表示，基金會承諾再捐贈1萬件成人保暖衣，給台東有需要的民眾。

饒慶鈴指出，慶福基金會成立2年，做公益真的很用心，還事先調查學生、老人家需求尺寸，再提供全新的保暖衣，讓台東民眾也能享受到「外國百貨公司高品質的發熱衣」。

蘇慶福說，1月3日是他與李純結婚40週年，笑說「不能給太太瑪腦、鑽石，只能給妳溫暖滿人間！」今年他共捐出5萬件保暖衣，其中1萬9000件今運抵台東。

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  • 志工幫忙整理衣服。（記者張存薇攝）

    志工幫忙整理衣服。（記者張存薇攝）

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相關關鍵字： 保暖衣 慶福社會福利慈善事業基金會 蘇慶福 饒慶鈴
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