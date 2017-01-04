| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
虐死外甥女逃亡3年 楊嫌攜槍台南落網
 首頁 > 生活

旗津船主坦承獵殺鬼蝠魟 送交漁業署

高雄市府突襲檢查前鎮漁港，圖為港區作業情形。（記者黃旭磊攝）

2017-01-04  12:56

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市府今天凌晨3點半突襲檢查前鎮漁港，找出撈捕鬼蝠魟漁船，船主坦承誤捉，將面臨3～15萬罰鍰追討。

網友PO獵殺支解鬼蝠魟照片引起輿論撻伐，高雄市海洋局今天（4日）凌晨突檢前鎮漁港。局長王端仁表示，找到臉書當事人當天PO文攤商，循線找出船主，獵捕蝠魟未依規定通報海洋局、漁業署或海科大等委託學術機構，依法送交漁業署嚴辦。

涉案漁船為高雄籍旗津船隻，船主已坦承誤捉。王端仁說，已要求各前鎮、茄萣、林園中芸等管轄漁港及各漁市場落實通報機制。

鬼蝠魟被世界自然保育聯盟列為瀕危物種，網友本月張貼屠宰兩尾鬼蝠魟照片，標註拍攝地點為高雄前鎮漁港，魚屍血淋淋地躺在市場任人宰割，民眾興奮上前合影，引起輿論撻伐。

漁業署副署長黃鴻燕說，前年（105）年5月公告「鬼蝠魟漁獲管制措施」，漁民捕獲鬼蝠魟必須主動通報，違者將依漁業法第65條第6款規定，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 漁業署 鬼蝠魟
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：旗津船主坦承獵殺鬼蝠魟 送交漁業署


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.