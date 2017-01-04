旗津船主坦承獵殺鬼蝠魟 送交漁業署

高雄市府突襲檢查前鎮漁港，圖為港區作業情形。（記者黃旭磊攝）

2017-01-04 12:56

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市府今天凌晨3點半突襲檢查前鎮漁港，找出撈捕鬼蝠魟漁船，船主坦承誤捉，將面臨3～15萬罰鍰追討。

網友PO獵殺支解鬼蝠魟照片引起輿論撻伐，高雄市海洋局今天（4日）凌晨突檢前鎮漁港。局長王端仁表示，找到臉書當事人當天PO文攤商，循線找出船主，獵捕蝠魟未依規定通報海洋局、漁業署或海科大等委託學術機構，依法送交漁業署嚴辦。

涉案漁船為高雄籍旗津船隻，船主已坦承誤捉。王端仁說，已要求各前鎮、茄萣、林園中芸等管轄漁港及各漁市場落實通報機制。

鬼蝠魟被世界自然保育聯盟列為瀕危物種，網友本月張貼屠宰兩尾鬼蝠魟照片，標註拍攝地點為高雄前鎮漁港，魚屍血淋淋地躺在市場任人宰割，民眾興奮上前合影，引起輿論撻伐。

漁業署副署長黃鴻燕說，前年（105）年5月公告「鬼蝠魟漁獲管制措施」，漁民捕獲鬼蝠魟必須主動通報，違者將依漁業法第65條第6款規定，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。