行動不便就醫難 居家醫療陪九旬嬤尊嚴走最後一程

2017-01-04 13:14

〔記者林彥彤／台北報導〕92歲的「練練」阿嬤，在89歲生病出院後，就必須使用導尿管，回到石門老家仍行動不方便，好在有台大醫院金山分院醫療團隊定期到府訪視阿嬤與家屬，經過一年多，阿嬤成功移除長期留置的管路，團隊還一圓阿嬤的夢，帶阿嬤去她最喜愛的老梅綠石槽海岸邊，家屬非常感動，然而一年後，阿嬤病情直轉，邁向生命末期，院方便派居家照護團隊，提供特殊敷料等醫療輔具，讓阿嬤有尊嚴地走完人生最後一程。

根據健保署統計，病患出院後回到家中，仍需要鼻胃管、氣切管、導尿管等「居家特殊護理照護」的共有8萬8517人，其中有3924人須在家中長期使用呼吸器；疾病末期接受「安寧照護」的則有7661人。

台大醫院金山分院家庭醫學科主治醫師洪毓謙說，過去隨著患者的病情進展，醫師從「居家特殊護理照護」轉到「安寧照護」，需要經過很多繁瑣的行政流程，例如要先結案後，又再重新開案；但自去年「居家醫療照護整合計畫」上路後，只要是行動不方便的患者，隨著患者病情的改變，不需要再經過繁瑣的流程，就提供包含「居家醫療」、「重度居家醫療」和「居家安寧療護」等醫療服務，由醫事人員組成團隊，包含主治醫師、營養師、心理師等到宅訪視。

健保署表示，截止去年12月止，北北基生活圈共計有17組團隊提供在宅醫療，就近照護行動不便患者共計2千名，有需求的民眾，可於辦理出院時詢問，或是上網搜尋「健保居家相關醫療服務」。