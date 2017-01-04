| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

行動不便就醫難 居家醫療陪九旬嬤尊嚴走最後一程

2017-01-04  13:14

〔記者林彥彤／台北報導〕92歲的「練練」阿嬤，在89歲生病出院後，就必須使用導尿管，回到石門老家仍行動不方便，好在有台大醫院金山分院醫療團隊定期到府訪視阿嬤與家屬，經過一年多，阿嬤成功移除長期留置的管路，團隊還一圓阿嬤的夢，帶阿嬤去她最喜愛的老梅綠石槽海岸邊，家屬非常感動，然而一年後，阿嬤病情直轉，邁向生命末期，院方便派居家照護團隊，提供特殊敷料等醫療輔具，讓阿嬤有尊嚴地走完人生最後一程。

根據健保署統計，病患出院後回到家中，仍需要鼻胃管、氣切管、導尿管等「居家特殊護理照護」的共有8萬8517人，其中有3924人須在家中長期使用呼吸器；疾病末期接受「安寧照護」的則有7661人。

台大醫院金山分院家庭醫學科主治醫師洪毓謙說，過去隨著患者的病情進展，醫師從「居家特殊護理照護」轉到「安寧照護」，需要經過很多繁瑣的行政流程，例如要先結案後，又再重新開案；但自去年「居家醫療照護整合計畫」上路後，只要是行動不方便的患者，隨著患者病情的改變，不需要再經過繁瑣的流程，就提供包含「居家醫療」、「重度居家醫療」和「居家安寧療護」等醫療服務，由醫事人員組成團隊，包含主治醫師、營養師、心理師等到宅訪視。

健保署表示，截止去年12月止，北北基生活圈共計有17組團隊提供在宅醫療，就近照護行動不便患者共計2千名，有需求的民眾，可於辦理出院時詢問，或是上網搜尋「健保居家相關醫療服務」。

廣告
  • 「練練」阿嬤的家屬都相當感謝居家醫療團隊。（記者林彥彤攝）

    「練練」阿嬤的家屬都相當感謝居家醫療團隊。（記者林彥彤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安寧照護 居家照護 醫療
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：行動不便就醫難 居家醫療陪九旬嬤尊嚴走最後一程


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.