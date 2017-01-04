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歇腿新去處 大安森林公園站連鎖咖啡館進駐

北捷大安森林公園站開放連鎖咖啡廳進駐，明將正式開幕。（記者黃建豪攝）

2017-01-04  13:06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運大安森林公園站為北捷站體形象指標，以綠意盎然的下凹式庭園、自然採光的陽光大廳及圓廊，搭配噴水池造景，加上夜間信義路上散發柔光的兩座光塔，吸引旅客及觀光客駐足，今年將導入新氣象，首度結合捷運與公園綠地兼容優勢，引進知名咖啡連鎖企業「路易莎咖啡」進駐，預計明（5）日正式開幕。

北捷指出，大安森林公園站以新穎站體建築融合自然美景，曾獲得全球卓越建設獎殊榮，明日起將提供約47坪的咖啡廳，讓前往大安森林公園休閒運動的旅客與觀光客，能在捷運站咖啡廳小憩，由路易莎咖啡經營，現場除了供應獨家經典配方豆外，也提供多達數十種的國際莊園級精品咖啡豆，店舖另外販售各種蛋糕、鬆餅等。

北捷說，旅客可搭乘捷運於大安森林公園站出站，往咖啡廳可於陽光大廳層走上光塔的樓梯，或是搭乘電梯至B1層，往右邊方向步行即可抵達；站外民眾，也可由2號出口旁階梯往下到達。

咖啡廳位於大安森林公園站2號出口旁，已完成硬體設置和店內裝潢，今天上午已有5、6名員工正進行咖啡試沖、環境清理等開業準備。

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