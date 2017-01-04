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旗津醫院開辦24小時急診

2017-01-04  12:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委管碧玲透過臉書表示，終於完成旗津居民的心願，旗津醫院從今年元旦開始，開辦24小時急診！

管碧玲指出，旗津交通不便，居民老幼夜間的緊急病痛，醫療資源雖近在鼓山，卻總是要繞一大趟遠路，長久以來苦不堪言。

她在104年12月25日，特別將衛環委員會拉到旗津召開，強勢拍板要中央、地方和高醫開辦旗津醫院24小時急診，以安民心。

旗津醫院積極招募醫療人員及安排院內醫護人員完成急診訓練，去年11月、在相關護理師資格訓練都完成後，24小時急診前置作業終於齊備，高雄市政府也正式指定旗津醫院為急救責任醫院，從今年元旦起正式提供全天候急診服務。

雖然這事歷經一年努力，但終於爭取到旗津醫院成急救責任醫院，確保了旗津居民就醫權益。

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  • 高雄旗津醫院今年元旦開始開辦24小時急診（資料照）

    高雄旗津醫院今年元旦開始開辦24小時急診（資料照）

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標題：旗津醫院開辦24小時急診


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