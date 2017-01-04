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烏魚膘事件衝擊生意？ 六合夜市主委說...

天價烏魚膘事件的攤商已不再營業。（資料照，陳姓民眾提供）

2017-01-04  12:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕六合夜市爆發天價1680元的烏魚膘事件後，是否衝擊生意？夜市主委莊其章今早受訪時說，目前已將業者的攤販證收回，業者從昨晚起也不再營業，希望風波趕快平息，至於對生意的影響，他說：「還好！」

高雄市經發局今早舉行高雄過好年活動，10大商圈聯合促銷，六合夜市管委會主委莊其章現身後，被其他商圈代表虧說：「最近很紅喔！」

針對天價烏魚膘事件的後續，莊其章強調郭姓業者的行徑，他已經勸過很多次，這次惹出軒然大波，房東已要求郭某一週內搬離，但郭昨晚已不再營業，其他攤商都希望風波趕快平息，昨晚六合夜市的生意，和往常差不多，並未受到天價烏魚膘事件的衝擊。

莊其章指出，六合夜市去年也受到中國客減少的影響，幸好國旅客及日、韓、東南亞遊客回流，整體生意僅約下滑1成多。

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