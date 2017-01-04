新北「防災寶典」故意印錯字 找碴抽獎強化觀念
新北市消防局今日發佈新北市市民防災手冊，即日起到18日舉辦「防災手冊找碴趣」活動，民眾找出錯別字，就能抽iPhone 7等獎項。（記者吳仁捷攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市今天推出俗稱「防災寶典」的新北市市民防災手冊，其中詳列颱風、地震、防火等9篇防災資訊，消防局為增加民眾防災概念，還刻意在9篇中各印上一個錯字，配合2波抽獎，活動讓市民找碴抽iPhone 7等獎項，甚至找來消防猛男、正妹拍攝新北市防災手冊版、「屍速列車」短片，加深民眾防災概念。
新北市消防猛男、正妹今天上午全部到齊，搭配消防局吉祥物白犀牛，向民眾宣導防災手冊。身材健美的消防員們還拍攝一段「江湖在走 手冊要有」宣導影片，片中以院線片「屍速列車」片段為藍本，編寫出消防防災版，將片中喪屍改編成火場致命Mr. SMOKY，宣導火災時關門避難重要。
新北市消防局長黃德清說，這次新北市防災手冊來找碴活動，刻意在9篇宣導單篇中，各印錯1個字，希望民眾找錯字抽獎的同時，也能閱覽過防災念，這本寶典涵蓋颱風、地震、爆竹、CO、防火、防溺、防輻、救護與撥打119篇，提供民眾居家防災資訊，稱它為「防災寶典」，一點也不為過。
新北市消防局火災預防科長黃弟勝說，即日到18日，「趣味看手冊找碴趣抽iPhone 7」進行網路推廣活動，第一波活動可到「新北消防發爾麵」粉絲團按讚加分享加留言，就可抽福袋；第二波看手冊找碴趣抽iPhone活動中，民眾上網址「http://www.dsc.ntpc.gov.tw/DPRI2/Message/img/新北市市民防災手冊（找錯字活動用版本）.pdf」，找出特別暗藏於各篇中的9個錯別字，以截圖或文字私訊、郵寄的方式回傳，就可抽iPhone 7手機、運動藍芽耳機、智能手環，等待大家找碴趣。
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