中午外出注意！高雄市區全境空氣「不良紅」
2017-01-04 12:42
今天中午，舊高雄市地區全境空氣達「不良紅」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）
〔即時新聞／綜合報導〕準備中午外出的民眾注意，中南部地區在空氣品質指標（AQI）達到「警戒橘」等級，高雄市區及金門更亮起「不良紅」燈號，提醒民眾做好健康維護。
根據行政院環境保護署的空氣品質監測網顯示，今天（4日）上午12點，中南部地區空氣品質不佳，包含南投、嘉義、台南、屏東及馬祖地區許多測站，其空氣品質為敏感族群需注意的「警戒橘」等級；金門及高雄市區更達到所有族群不健康的「不良紅」等級，包含高雄橋頭、鳳山、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港等地民眾，中午外出須注意。
環保署提醒，「警戒橘」燈號出現，代表敏感族群應減少體力消耗活動及戶外活動，外出應配戴口罩，氣喘患者也需增加吸入劑使用頻率；而「不良紅」地區，所有民眾皆須注意健康風險，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人更應留在室內。
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