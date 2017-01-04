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臘八送暖 佛光與陽大聯手送平安

2017-01-04  12:34

［記者簡惠茹／宜蘭報導］適逢農曆初八臘八前夕，國立陽明大學醫院與佛光山蘭陽別院今天上午舉辦贈粥活動，讓員工、病友和家屬把平安帶回家。

每年農曆12月8日當天，全球佛教徒為紀念佛陀成道日，也是法寶節，會以五穀及蔬果煮粥供佛，稱為臘八粥，藉此祈求平安吉祥，蘭陽別院住持覺來法師表示，臘八粥擁有溫暖、和諧、營養、結緣的含意，希望大家吃了臘八粥，可以把平安帶回家。

法寶節的起源，可以追溯到佛陀成道之前，苦行六年間，因缺乏體力攤倒，受到牧羊女供養食物才恢復氣力，之後端坐在菩提樹下進入甚深禪定，終於在12月初8開悟證道，因此佛教徒仿效牧羊女精神，每年法寶節都會以臘八粥供養大眾。

陽大醫院院長羅世薰表示，結合佛光山蘭陽別院舉行臘八粥分享，希望讓員工、病友及家屬把健康平安帶回家，也是醫院實踐全方位身、心、靈照護的宗旨。

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  • 適逢農曆初八臘八前夕，國立陽明大學醫院與佛光山蘭陽別院今天上午舉辦贈粥活動。（記者簡惠茹攝）

    適逢農曆初八臘八前夕，國立陽明大學醫院與佛光山蘭陽別院今天上午舉辦贈粥活動。（記者簡惠茹攝）

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