台大論文造假 學者批崇洋媚外「自我殖民」
教改論壇再次針對台大論文造假事件召開記者會，呼籲台大郭明良等人的論文造假事證仍無下文，應最高標準追究，教育部、科技部與各大學也應提出制度改革因應方案，杜絕學術掛名與造假歪風。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學郭明良因論文造假引爆學界震撼彈，教改論壇今天二度召開記者會，點出論文掛名與造假問題，質疑台大調查恐卸責，學者更點出，造假論文肇因學術界長期衝刺「論文點數」，結果失去自我評斷能力，學術圈已「自我殖民」。
教改論壇今天召開「論文掛名事件與台大的未來－台灣學術論文造假幾時休？」記者會，政治大學教育系教授周祝瑛嘆，日前曾對台大事件召開記者會，不料教育部、科技部等搞錯方向，竟要大批沒犯錯的師生上學術倫理課，鞠躬向大家致歉，呼籲政府應主動對台大深切調查，提出具體作為，否則此事也讓台灣恐淪學術界的「海盜王國」
台大心理系特聘教授黃光國指出，台灣過去半世紀都盲目套用西方研究模型，導致如今學術界嚴重的「自我殖民」，外國人說對就對、說錯就錯，無法自我判斷學術好壞能力，獨尊國際期刊，使整個學術社群弱智化，加上教育部、科技部及大學等若不用SCI、SSCI等論文點數，就不知道如何評估教授，使學者不解決問題，只顧出版，要求數量趨勢下，大家雖然衝刺，其實都在造假。
面對論文造假風暴，周祝瑛呼籲，台大應以最高道德標準追究相關責任，不可徇私與官官相護；教育部、科技部更應積極應變，杜絕學術掛名與造假歪風；她也談及，5、6年前就啟動連署，反對學術界用SSCI等點數，並已提出各項多元指標建議，排除教授評鑑與升等只看論文發表數的惡習。
前東吳大學校長劉源俊批，台灣許多學閥與大老霸佔所有資源，研究資源壟斷在特殊族群，而掛名陋習不曾消失，也肇因台灣注重SCI、SSCI等論文點數，為此不事研究者卻掛名，組織「工廠」製造論文，藉地位盼取金錢與勢力；重申「學者應知恥！」，台大此次論文事件，呼籲台大校長楊泮池應主動辭職。
台大主任秘書林達德表示，郭明良論文案的調查約在一月中旬會有階段性報告，對於外界質疑調查小組的公正性，再次重申，該案牽涉醫學院、生科學院，故先由兩院各自獨立調查，交出兩份獨立調查報告後，送交到學校的校教評會，但因案子複雜，額外成立特別委員會，由院士級的外聘專家先行審查，將來結果一定會有書面說明，但公布細節仍須尊重委員決定，如公布委員姓名等。
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