支持台灣！一例一休上路日商拉麵不漲價
野崎孝男表示，Mr.拉麵全台各分店均不漲價，自行吸收成本，以此回饋台灣社會，並表達對台灣政府的支持。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕一例一休新法上路實施，業界傳出價格上漲、服務縮減等效應。日籍Mr.拉麵社長野崎孝男反其道而行，全台6家分店，不但於去年11月提早實施一例一休，也公告今年元旦起，全台各分店均不漲價，自行吸收成本，以此回饋台灣社會，並表達對台灣政府的支持。
野崎孝男來台創業有成，目前擁有6家拉麵店，他一路走來受到許多台灣人的鼓勵與協助，加上台灣對日本311大地震的慷慨解囊，讓他對台灣充滿了感恩之情，除了在台大及成大設立獎學金外，去年台南大地震，他連續2天都到場協助，親自下廚煮供餐。去年受台南市長賴清德之邀，擔任台南市政府城市外交顧問。
野崎表示，他對台灣的法令並不熟，公司經營一切都根據勞基法，去年得知台灣政府將要實施一例一休，為了避免不熟悉法令而遭罰，他於去年11月率先實施一例一休，讓公司、員工可以提早磨合、適應。
他認為，台灣少子化嚴重，要解決少子化問題，也需要解決過勞問題，所以贊同週休二日，讓員工有時間休息。
他說，新年度的勞健保費用再度調升，各家人力成本急遽拉高。產業鏈的影響下，近來Mr拉麵也陸續收到來自食材供應商的調漲通知。但他當初創業，就是為了感謝台灣，給年輕人機會，因此決定成本自己吸收，但也做了一些調整，像是餐具改由顧客自助，不再由員工代為擺設等措施，也希望顧客體諒。「雖然經營很辛苦，但是這是一種進步經營能力的學習機會，我會繼續努力的！」
42歲的野崎，曾擔任過日本讀賣電視台記者、東京都練馬區議會議員，9年前來台攻讀台大法律博士，同時在台灣創辦了Mr.拉麵店，以平價的日本道地拉麵在市場竄起，目前全國有6家分店，包括台南的「野崎拉麵」，其中台南就有5家，另1家在台北公館。
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