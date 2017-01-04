鼓勵茶農新植復耕 鹿野每公頃最高補助10.5萬
2017-01-04 12:04
［記者王秀亭／台東報導］鹿野茶區是台東縣主要茶葉產地，為維持茶葉栽種面積，農糧署、鹿野鄉公所及鹿野地區農會補助新植茶樹者，每公頃最高補助10萬5千元，不過農友表示，現在面臨最大問題是找不到農田可新植茶樹，每年僅約以8公頃的速度復耕。
台東鹿野茶區雖位於中高海拔，近年來推動紅烏龍特色茶有成，但茶樹10多年就面臨老化須新植，復育新植成本每公頃30萬元，為減輕茶農種植費用，不讓茶趨沒落，鹿野鄉公所從93年起開辦復育計畫，栽種面積近年來皆維持在100至110公頃間。
鹿野地區農會推廣部表示，茶樹是所有農作中，唯一持續補助種苗的農作，今年農糧署每公頃補助5萬元，申請日期至6日截止。另鹿野鄉公所補助4至5萬元，農會則補助5千元，申請日期至月底，也就是復耕、新植農友每公頃最高可補助10萬5千元。
鹿野鄉公所農觀課長王再義指出，由於鄉內適合栽種茶區的地區以龍田、永安等地為主，茶樹3年以上才可收成，10年才算回本，許多農地地主不願與茶農訂下長期契約，造成復育農地難尋，每年僅以8公頃左右的速度復耕。
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