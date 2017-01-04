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新竹市跨區申請印鑑證明今天開跑！

2017-01-04  11:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕過去申請印鑑證明一定要在戶籍地所在地才能申請，但相當不便且浪費時間，新竹市府今天起提供跨區印鑑證明申請服務，不管住香山或南寮，都可就近到戶政事務所申請，且第一次申請後，未來要繼續申辦，只要申請證明即可，方便又省時。

新竹市副市長沈慧虹說，以前申請印鑑證明除要本人到戶籍地申請，也都採取人工核對，相當不方便，如今透過數位比對，可節省很多時間，新竹市更是繼台北市，台中市及屏東縣，第四個完成申辦印鑑證明的縣市。

民政處表示，民眾常因辦理土地，房屋買賣過戶，必須附上印鑑證明，過去因紙本保存不易，讓原保留印紋模糊，增加辨別困難度，為提升人工比對準確度及簡化承辦作業流程及時間，且確保民眾財產安全，未來民眾可以跨區且透過電腦比對，增加準確性。

民政處表示，104年度受理印鑑服務有37072件，開放印鑑跨轄區申辦後，預估1年跨區申請案件可達3000件可節省民眾往來奔波時間約1000小時，即日起只要持身分證及印鑑章，就可到附近任一所戶政事務所辦理，可大幅免除奔波的不便。

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  • 新竹市跨區申請印鑑證明服務開跑了，可節省更多時間及不便。（記者洪美秀攝）

    新竹市跨區申請印鑑證明服務開跑了，可節省更多時間及不便。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市跨區申請印鑑證明服務開跑了，可節省更多時間及不便。（記者洪美秀攝）

    新竹市跨區申請印鑑證明服務開跑了，可節省更多時間及不便。（記者洪美秀攝）

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