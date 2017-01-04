桃議員年年寒冬送暖 受惠學生卡片感恩
2017-01-04 11:52
桃園市議員葉明月寒冬送暖，受惠學生製作大型愛心海報，並貼滿感恩卡，讓葉明月超感動。（記者謝武雄攝）
［記者謝武雄／桃園報導］「謝謝葉議員的歲末祝福金和禮物，讓冷冷的冬天，充滿暖暖的感覺，我們很開心，謝謝你」；桃園市議員葉明月每年都會針對特殊境遇學生寒冬送暖，她說，看到學生製作的感恩卡超感動，心中有落淚的感覺，一切辛苦都是值得的？
值得一提的是，受景氣不佳影響，今年企業、社團募款大減，所幸有個人捐款支撐，很多婆婆、媽媽獲悉後，二話不說捐出一天的菜錢，雖然金額不多，但也聚沙成塔，募集將近40萬元金額，全數捐給特殊境遇學生。
葉明月說，每年農曆年前，各界都會針對低收入戶、中低收入戶提供各種救助物資，但部分單親、特殊境遇家庭卻沒有得到照顧，因此，她每年都會針對內壢、興南、自強等3所國中及元生、興仁、內壢、忠福等4所國小進行調查，今年共有185位學生受惠，每位學生除獲得1600元祝福金外，還有杯麵、孔雀桶，很多學生拿到孔雀桶後，就請全班同學吃，感謝同學平常照顧。
此外，受惠的學生紛紛製作感恩卡，其中，興南國中還製作大型的愛心海報，上面黏貼著學生的感恩小卡片，也讓葉明月很感動，她說，未來，將持續推動這項義行。
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