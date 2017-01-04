堅持國產雜糧品質 這群老農們這樣做…
2017-01-04 11:55
安定區一群老農民加入國產雜糧栽種行列，堅持不使用落葉劑以及進行人工採收，維持農作物的好品質。（記者林孟婷攝）
〔記者林孟婷／台南報導〕台南市安定區農會推廣栽種國產雜糧，並推出「豆豆農」自有品牌為國產紅豆、綠豆、黃豆以及黑豆等雜糧進行推廣行銷，其中安定區有一群老農民帶頭加入栽種行列，採用天然栽種方式、堅持不使用落葉劑，同時採用人工採收，為民眾的食用安全把關。
安定區蘇林里長王同域、王明貴、楊仗池及王朝順等人，年齡皆約在60、70幾歲之間，擁有30多年的栽種經驗，不論是胡麻、玉米或是雜糧穀物等都難不倒他們。
他們都是農會的資深優良農民，此次配合「調整耕作制度活化農地計畫」加入栽種行列，不僅帶頭衝也希望能邀請更多在地農民、年輕人加入。
王同域說，栽種國產雜糧採用天然方式，雖然到了採收期需要大量人力，但是他們堅持不使用落葉劑，「等到植株全部枯萎，再用人口採收，這樣比較安心」。
王明貴、楊仗池指出，現在農業人口年齡普遍老化，年輕人投入有限，要吸引更多人願意投入農業栽種行列，提高契作價格吸引有興趣的人加入是一種可考量的面向。
安定區農會總幹事王寶民說，國產雜糧的消費市場頗大，但農民通常會栽種卻不太會行銷，希望藉由透過農會與農民的合作「把餅做大」，農會也會針對農作物進行農藥檢測等把關程序，讓消費者吃得安心。
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